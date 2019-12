Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Adebayor maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum. Ama dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Kayserispor'u her zaman iyi hatırlayacağım. Kulüple centilmence bir anlaşmaya vardık. Ayrılışım problemli olmadı. Kayserispor'a her zaman dua edeceğim. Burada yaşadığım süreçte çok güzel şeyler yaşadım. Türkiye'yi terketmiyorum. Ne zaman ayrılacağını bilen bir insanım. Türkiye'de ki taraftarlara teşekkür ediyorum. 3 yıl süre boyunca bana çok iyi davrandılar. Türkiye'ye belki yakın zamanda dönmem ama Türk futbolu için çok iyi şeyler umuyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye başarılar diliyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum.