Emmanuel Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
Kayserispor'un dünya yıldızı golcüsü Emmanuel Adebayor, Beşiktaş yenilgisinin ardından kulübü ile olan sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı
SPOR 02.12.2019, 22:15
Adebayor maç sonunda şu ifadeleri kullandı:
Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum. Ama dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Kayserispor'u her zaman iyi hatırlayacağım. Kulüple centilmence bir anlaşmaya vardık. Ayrılışım problemli olmadı. Kayserispor'a her zaman dua edeceğim. Burada yaşadığım süreçte çok güzel şeyler yaşadım. Türkiye'yi terketmiyorum. Ne zaman ayrılacağını bilen bir insanım. Türkiye'de ki taraftarlara teşekkür ediyorum. 3 yıl süre boyunca bana çok iyi davrandılar. Türkiye'ye belki yakın zamanda dönmem ama Türk futbolu için çok iyi şeyler umuyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye başarılar diliyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum.
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