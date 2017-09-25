BEŞİKTAŞ’IN hocası Şenol Güneş, F.Bahçe derbisinde Pepe ile Valbuena arasında yaşanan bir pozisyonda Portekizli’nin faul yaptığı yönünde çıkan karar sonrası çılgına dönmüştü. Bu esnada küfrettiği için tribüne gönderilen Güneş’in öfkesi maçın sonunda da sürüyordu. Şenol hoca, Ülker Stadı’ndan ayrılırken soyunma odası koridorlarını “Emek hırsızları” diyerek inletti.
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