Ellere VAR bize YOK 2-0

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Beşiktaş deplasmanında ilk yenilgisini aldı. Mücadeleye kendi evinde oynuyormuş gibi başlayan Aytemiz Alanyaspor, üst üste geliştirdiği ataklarla Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşattı. Golcü yıldız Papiss Cisse çok sayıda net fırsatı cömertçe harcadı. 34. dakikada sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse, topu Karius'a nişanladı. 41'de Mammou'nun ortasında kafa vuruşu yapan Cisse'nin istekli vuruşları kalecide kaldı. İlk yarıda soyunma odasına golsüz beraberlikle giren Alanyaspor, ikinci yarıya 1-0 geride başladı. 48. dakikada N'Koudou, Baiano'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Burak Yılmaz, 52. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 69'da Burak yine sahneye çıktı ve bu kez asist yaptı. Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Burak Yılmaz içeri ortaladı ve Diaby bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi 2-0. Kalan dakikalarda Cisse, Fernandes ve Campos ile çok sayıda net fırsat yakalayan turuncu yeşilli temsilcimiz, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon ilk yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor, 14 puanla lider olarak gittiği İstanbul'dan yine lider olarak döndü.

KARDEŞLER ALANYASPOR'U DOĞRADI

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan turuncu yeşilli takımın 2 net penaltısı verilmedi. İlk yarıda Atiba'nın eline çarparak yön değiştiren topu görmeyen hakem Arda Kardeşler, ikinci yarıda da aynı pozisyonu es geçerek Alanyaspor'u adeta doğradı. Penaltılar verilmiş olsaydı ilk golü atan ve öne geçen ekip olacak olan Alanyaspor'da oyuncular, uzun süre hakeme itiraz etseler de sonuç elde edemediler.