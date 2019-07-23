Eljif Elmas rekor bedelle Napoli’ye gitti!

FENERBAHÇE, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olduğunu açıklarken, oyuncuya resmi siteden veda etti.

Sarı lacivertlilerde Eljif Elmas, 16 milyon euroya transfer olan Moussa Sow'u geride bırakırken, Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışı oldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas’ın transferi konusunda İtalya’nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif’e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.

Yolun açık olsun Eljif Elmas.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Öte yandan transferin rakamları ile ilgili şu duyuru yapıldı:

Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü SSC Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 11:15