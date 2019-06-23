İNGİLTERE'DEN Tottenham, İtalya’dan Napoli ve Lazio, İspanya’dan Atletico Madrid ile Almanya’dan Borussia Dortmund’un talip olduğu genç futbolcu için Fenerbahçe, 20 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Sarı-lacivertliler, son ana kadar bekleyip hem genç yıldız hem de kulüp adına en iyi hamleyi yapmak istiyor.
Eljif Elmas için rekor teklif!
Sarı-lacivertlilerin iyi bir paraya satarak ekonomik anlamda kulübe katkı sağlamak istediği Eljif Elmas için devler sıraya girmiş durumda
İNGİLTERE'DEN Tottenham, İtalya’dan Napoli ve Lazio, İspanya’dan Atletico Madrid ile Almanya’dan Borussia Dortmund’un talip olduğu genç futbolcu için Fenerbahçe, 20 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Sarı-lacivertliler, son ana kadar bekleyip hem genç yıldız hem de kulüp adına en iyi hamleyi yapmak istiyor.
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