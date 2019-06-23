Eljif Elmas için rekor teklif!

İNGİLTERE'DEN Tottenham, İtalya’dan Napoli ve Lazio, İspanya’dan Atletico Madrid ile Almanya’dan Borussia Dortmund’un talip olduğu genç futbolcu için Fenerbahçe, 20 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Sarı-lacivertliler, son ana kadar bekleyip hem genç yıldız hem de kulüp adına en iyi hamleyi yapmak istiyor.

