Elindeki kutuyu tribüne atmaya kalkan Emre'yi zor tuttular

SÜPER Lig'in 18.haftasında Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
Başakşehir'de maça ilk 11'de başlayan kaptan Emre maç boyunca Kasımpaşa tribünlerinin protestosuna maruz kaldı.
ELİNDEKİNİ TRİBÜNE FIRLATIRKEN ARAYA GİRDİLER
37 yaşındaki futbolcu 76. dakikada yerini Tunay Torun'a bırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.
Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.
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