El Kabir transfer oldu

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Faslı Mostapha El Kabir, İsveç ligi ekiplerinden BK Hacken'e sezon sonuna kadar kiralandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mostapha El Kabir, İsveç'in BK Hacken takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır" denildi.

Antalyaspor'a 15 ay önce Japonya'nın Sagan Tosu takımından gelen 30 yaşındaki El Kabir, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.