El Clasico'nun tarihi belli oldu

La Liga'da 2017-2018 sezonu nun ilk El Clasico mücadelesinde Real Madrid ile Barcelona 17. haftada Santiago Bernabeu'da puan mücadelesine çıkacak.İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 36. haftada Barcelona'daki Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

İLK hafta maçlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı sezonda 38 haftalık maraton 20 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.Son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna maçıyla lige "merhaba" diyecek. Geçen sezon La Liga'yı ikinci sırada tamamlayan Arda Turanlı Barcelona ise Real Betis'i ağırlayacak.Milli futbolcu Enes Ünal'ın transfer olduğu Villarreal'in Levante'ye konuk olacağı ilk haftada, Cenk Gönen'in takımı Malaga da sahasında Eibar ile karşılaşacak.

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