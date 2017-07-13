Ekpe Udoh Utah Jazz'la anlaştı

FENERBAHÇE'DE Bogdan Bogdanovic’in Sacramento Kings’e gitmesinden ardından Ekpe Udoh da takımdan ayrılıyor.Yunan haber sitesi SDNA’ya göre; Sarı-Lacivertli ekipte gösterdiği çıkışla son iki sezondurNBA takımlarının ilgisi olan Amerikalı uzun Utah Jazz ile sözleşme imzalamak üzere…30 yaşındaki oyuncunun 2 yıl için 6 milyon 500 bin dolar alacağı belirtildi.
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