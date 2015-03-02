Ekmek aslanın ağzında

SPOR Toto Süper lig'in 22. haftasında Beşiktaş-Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini Demba Ba ve Opare kaydederken Balıkesirspor'un gollerini Ermin Zec ve Vargas kaydetti. Siyah-Beyazlılar'da Pedro Franco kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ın lider Galatasaray'la puan farkı 3'e çıktı.

Maça konuk ekip Balıkesirspor başladı. Maça ev sahibi Beşiktaş etkili başladı ve henüz 6. dakikada Gökhan Töre ile etkili geldi ancak top dışarı çıktı. 13. dakikada Balıkesirspor çok tehlikeli bir poziyon geliştirdi. Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde Gökhan ünal meşin yuvarlığı auta gönderdi. 17. dakikada Opare'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Töre'nin şutunu kaleci Vukovic kontrol etti. 19. dakikada Beşiktaş organize geldi. Opare içeriye kat ederek Balıkesir ceza shası içne girdi, pasında Atiba'nın şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi. Siyah-Beyazlılar 22. dakikada çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Arjantinli Sosa'nın şutu barajdan geri döndü. 32. dakikada Beşiktaş yüzde yüzlük bir golü kaçırdı. Sağ kanattan yapılan ortada Demba Ba ve Veli karamboldeki topu ağlaraya yollayamadı.

Demba Ba 14. golünü attı

34. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içine ortaladı ancak Balıkesirsporlu Aykut, top elle müdahele etti ve karşılaşmanın çizgi hakemi orta hakemi Halis Özkahya'yı uyararak penaltı olduğunu bildirdi. Topun başına geçen Demba Ba, meşin yuvarlağı filelere yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya konuk ekip Balıkesirspor golle başladı. 50. dakikada gelişen atakta Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolde Ermin Zec topu filelere gönderdi: 1-1

Opare'den anında cevap

Golun şokunu üzerinden çabuk atan Beşiktaş'ta Opare, sol kanattan çalımlarla Balıkesirspor ceza sahasına girdi, sağ ayağıyla müthiş bir şut çıkardı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Vargas eşitliği sağladı

Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde berkant'a yaptığı pozisyonu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Vargas topu filelere gönderdi ve Balıkesirspor bir kez daha skora eşitliği getirdi. 90. dakikada Pedro Franco, Sercan Yıldırım'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Vargas'ın kullandığı serbest vuruş direkten geri döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, iki kez öne geçtiği maçta Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı.



Kaynak:fanatik