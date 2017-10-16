Ege derbisinde puanlar paylaşıldı

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ kanattan Burak’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Leandro Kappel’in gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

51. dakikada Manisaspor atağında rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Atiemwen’in altıpas çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Asil Kaan’ın kucağında kaldı.

66. dakikada Abdülkadir’in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top kaleci Asil Kaan’ın üzerinden filelerle buluştu. 1-1

73. dakikada Manisaspor kontratağında sağ kanattan Metin’in pasıyla ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topla buluşan Zahit’in şutunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

90. dakikada Perovic’in sağ kanat son çizgiden ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Meye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta gitti.

90+3. dakikada Manisaspor’da Ümit Yasin, rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük xx,Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Temel xx

Grandmedical Manisaspor: Emrullah xx, Abdülkadir xxx, Hikmet xx, Dimov xx, Ümit Yasin xx, Atiemwen xx, Mustafa x (Metin dk. 62 xx), Berkay xx, Bakaki x (Zahit dk. 46 xx), Perovic xx, Meye xx

Yedekler: Göktuğ, Hüseyin, Akın, Alper, Asım, Kağan Miray

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Denizlispor: Asil Kaan xx, Taha Can xx, Ömer Alp xx, Burak xx, Kerem Can xx, Ziya x (Moritz dk. 87 ?), Taşkın xx, Anıl xx (Sankoh dk. 61 x), Barış xx, Yasin x (Cihan dk. 71 x), Leandro Kappel xxx

Yedekler: Zeki, Batıcan, Veli, Moritz, Ramazan Tarık, Hüseyin Atakan, Şevki, Berkan

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Leandro Kappel (dk. 3) (Denizlispor), Abdülkadir (dk. 66) (Grandmedical Manisaspor)

Kırmızı kart: Ümit Yasin (dk. 90+3) (Grandmedical Manisaspor)

Sarı kartlar: Mustafa, Meye, Emrullah (Grandmedical Manisaspor), Taşkın, Leandro Kappel, Burak, Ziya, Sankoh, Ömer Alp (Denizlispor)

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Grandmedical Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, “Müsabaka bizim için iki farklı yarıdan ibaret. İlk yarı istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Bunun sebebi oyuncularımızda aşırı bir stres vardı. Oyuncuların birbirinden uzak oynamaları pas hatalarına sebebiyet verdi. İkinci yarı bunu çözdük. İkinci devre bizim için performans yönünde istediğimiz gibiydi. İkinci yarıda oyuna giren oyuncuların da buna çok katkısı oldu. Aslında oyunu çevire de bilirdik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik” dedi.

DENİZLİSPOR CEPHESİ

Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, bu atmosferde oyunun gergin geçmesinin normal olduğunu belirterek, her iki takımın da 3 puanı almayı çok istediğini ve ihtiyacı olduğunu vurguladı. Erginer, “Bizim için 2 farklı yarı yaşandı. İlk yarıda topa daha fazla hakimiyetimiz vardı. İyi futbol oynadık, iyi hücumlar yaptık. Rakibin bildiğimiz zaaflarını, eksiklerini değerlendirdik ve skoru bulduk. Devre arasında oyuncularımızla soyunma odasında ikinci yarıya ilişkin değerlendirmemizi yaptık ancak İlk yarıda yakaladığımız oyun üstünlüğünü sağlayamadık. Zaman zaman oyun disiplininden koptuk. Takım kazanmak istiyor ama taktik disipline riayet etmek lazım. Sonuçta çok sevinemedik belki ama skor çok da üzmedi. Baktığınız da 6 puanlık bir maç ama 1 puan aldık. Artık önümüzdeki Adana Demirspor maçına odaklanmak istiyoruz” diye konuştu.