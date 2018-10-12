Efsaneler sahada

TURNUVADA Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Martin Groth, Ailton, Fabian Ernst gibi dönemin yıldız futbolcuları Türk-Alman dostluğu için ter dökecek. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Efsaneler Kupası'nın maçları 11.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda yapılacak. Turnuvaya veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi takımı, Alman Konsolosluk takımı, FC Adler, Werder Bremen, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUI, Hannover 96 ve Ayazma takımları katılıyor. Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada Fabian Ernst, Selim Özer, Martin Groth, Necati Ateş, Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Savaş Koç, Ailton, Dieter Burdenksi, Volkan Arslan, Ali Bilgin ve Deniz Barış'ın da aralarında bulunduğu ünlü futbolcular sahaya çıkacak.