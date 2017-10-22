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Efsaneler Kupası Galatasaray'ın  

Efsaneler Kupası Galatasaray'ın  

22 Ekim 2017 Pazar 23:32
Efsaneler Kupası Galatasaray'ın  
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TÜRK-Alman dostluğunu pekiştirmek adına Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Alman Konsolosluğu'nun işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 'Efsaneler Kupası'nı, finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray kazandı.
 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türk- Alman dostluğunun en güzel örneklerinin sergilendiği 'Efsaneler Kupası' birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Turnuvada veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Takımı, Alman Konsolosluk takımı, FC Adler Antalya, Beşiktaş, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUI, Hannover 96 ve AYAZMA takımları mücadele etti. Mert Korkmaz, Yusuf Şimşek, Ali Eren Beşerler, Deniz Barış, Mehmet Yılmaz, Necati Ateş, Martin Groth, Fabian Ernst gibi dönemin yıldız futbolcuları, Türk- Alman dostluğu için yeşil sahada ter döktü.
 

Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanan grup maçlarının ardından oynanan yarı final maçlarında FC Adler'i mağlup eden Galatasaray ile Hannover 96'yı mağlup eden Beşiktaş finale yükseldi. Final mücadelesindeki derbinin sonunda Beşiktaş'ı penaltı atışlarında 5- 4 mağlup eden Galatasaray, turnuvanın şampiyonu oldu. Sarı kırmızlı futbolcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Efsaneler Kupası
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