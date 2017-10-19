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Efsaneler Kupası başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Alman Konsolosluğu işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 3. Efsaneler Kupası, yarın saat 11.00-17.00 saatleri arasında Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena Stadyumu'nda yapılacak

Efsaneler Kupası başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Alman Konsolosluğu işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 3. Efsaneler Kupası, yarın saat 11.00-17.00 saatleri arasında Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena Stadyumu'nda yapılacak

19 Ekim 2017 Perşembe 00:04
Efsaneler Kupası başlıyor
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TURNUVAYA veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Takımı, Alman Konsolosluk takımı, FC Adler Antalya, Beşiktaş, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUİ, Hannover 96, Ayazma takımları katılacak. Giriş ve katılımların ücretsiz olacağı ve Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada Fabian Ernst, Selim Özer, Martin Groth, Hami Mandıralı, Necati Ateş, Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Savaş Koç ve Deniz Barış'ın da aralarında bulunduğu ünlü futbolcular sahaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiEfsaneler Kupası
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