Efsaneler Kupası başlıyor

TURNUVAYA veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Takımı, Alman Konsolosluk takımı, FC Adler Antalya, Beşiktaş, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUİ, Hannover 96, Ayazma takımları katılacak. Giriş ve katılımların ücretsiz olacağı ve Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada Fabian Ernst, Selim Özer, Martin Groth, Hami Mandıralı, Necati Ateş, Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Savaş Koç ve Deniz Barış'ın da aralarında bulunduğu ünlü futbolcular sahaya çıkacak.

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