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Efsane spor adamı, kariyerine nokta koydu

Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane basketbol başantrenörü Dusan Ivkovic, kendisi adına düzenlenen jübile maçında kariyerine nokta koydu

Efsane spor adamı, kariyerine nokta koydu

Bir dönem Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane basketbol başantrenörü Dusan Ivkovic, kendisi adına düzenlenen jübile maçında kariyerine nokta koydu

21 Eylül 2017 Perşembe 10:28
Efsane spor adamı, kariyerine nokta koydu
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BİR dönem  Anadolu Efes'i de çalıştıran efsane  basketbol başantrenörü  Dusan Ivkovic için jübile maçı düzenlendi.

THY  Avrupa Ligi tarafından düzenlenen maçta, Sırp başantrenörün daha önce çalıştırdığı ekiplerin oyuncularından oluşan "Ivkovic Stars" ile eski takımı  Olympiakos,  Yunanistan'daki Barış ve Dostluk Stadı'nda (SEF) karşı karşıya geldi.

Ivkovic'in kadrosunda,  Bogdan Bogdanovic,  Kostas Sloukas,  Nikola Kalinic, Pero Antic,  Thomas Heurtel,  Furkan Korkmaz, Viktor Khryapa,  Dario Saric ve Kyle Hines gibi isimler yer aldı.

MAÇI YARIM BIRAKTILAR

Bitime 28 saniye kala yarım bırakılan maçta Ivkovic'in takımı, sahadan 111-103 galip ayrıldı. Maçın son dakikalarında ise  Olympiakos başantrenörü Yannis Sfairopoulos, jest olarak koltuğunu Ivkovic'e bıraktı.

Ayakta alkışlanarak tezahüratlarla uğurlanan Ivkovic, maçın ardından yaptığı konuşmada, "Siz olmasaydınız bunların hiçbirini başaramazdım. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

AVRUPA LİGİ BASKETBOL EFSANESİ UNVANI VERİLDİ

Başarılarla dolu 48 yıllık profesyonel kariyerini noktalayan 73 yaşındaki Ivkovic, maç öncesi düzenlenen törende ise " THY  Avrupa Ligi Basketbol Efsanesi" unvanıyla onurlandırıldı.

Öte yandan, özel davetli olarak karşılaşmayı izleyen ünlü tenisçi  Novak Djokovic yaptığı kısa konuşmada, "Bir  basketbol hayranıyım ve kesinlikle Ivkovic'e hayranım." ifadesini kullandı. Karşılaşmayı ayrıca,  Fenerbahçe  Doğuş'un başantrenörü  Zeljko Obradovic de izledi.

YUNANİSTAN'DA 3 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kulüp kariyerinde üçer  Yunanistan ve  Rusya Ligi, 2  Avrupa Ligi, birer Koraç, Saporta ve ULEB  Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşayan Ivkovic,  Anadolu Efes'te Cumhurbaşkanlığı ile  Türkiye Kupası kaldırma başarısı gösterdi.  Yunanistan,  Rusya ve  Avrupa Ligi'nde birer defa yılın antrenörü seçilen tecrübeli çalıştırıcı, milli takımlarda 3  Avrupa Şampiyonası ve bir FIBA Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesDusan Ivkovic
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