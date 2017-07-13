Efsane piste veda !

EFSANEVİ pisti işleten İngiliz Yarış Pilotları Kulübü, kontrattaki çekilme maddesini aktive etti. Formula-1 yönetimi son anda maliyetlerin indirilmesi yolunda bir karar almazsa, Silverstone pistinde, 2019'dan itibaren Formula-1 yarışı düzenlenmeyecek. Silverstone pistinin 2015 yılında 2.8 milyon sterlin, 2016 yılında ise 4.8 milyon Sterlin zarar ettiğini vurgulayan organizatörler, bu yıl da benzer bir zarar beklediklerini açıkladi ve bu durumun sürdürülebilir olmadiğını vurguladı.
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