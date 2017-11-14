Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108360
ALTIN
158.923
DOLAR
3.8714
STERLİN
5.0731
EURO
4.5273
Facebook 'beğen' butonu kaldırılıyor!
Beğen butonu kaldırılıyor!
14 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
14 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Gebelere 'balık tüketin' önerisi!
Gebelere 'balık tüketin' önerisi!
banner468

Efsane kulüp battı, ismini değiştirip 3. Lige dönüyor

Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos, ekonomik kriz nedeniyle batma noktası geldi. Kulüp, 1. Ligden çekilerek yeni bir adla 3. Ligde yoluna devam edecek

Efsane kulüp battı, ismini değiştirip 3. Lige dönüyor

Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos, ekonomik kriz nedeniyle batma noktası geldi. Kulüp, 1. Ligden çekilerek yeni bir adla 3. Ligde yoluna devam edecek

14 Kasım 2017 Salı 11:28
Efsane kulüp battı, ismini değiştirip 3. Lige dönüyor
banner404

YUNANİSTAN'DAKİ ekonomik kriz Panathinaikos'u iflas noktasına getirdi. Panathinaikos futbol şubesi, Yunanistan 1. Liginden çekilerek, gelecek sezon yeni bir adla 3. Lig'de yoluna devam etmeye hazırlanıyor.

Yunanistan'ı son 8 yıldır etkisi altına alan büyük ekonomik kriz, köklü spor kulübü Panathinaikos'u iflas noktasına getirdi. Panathinaikos'un futbol şubesi, Yunanistan 1. Liginden çekilme noktasına geldi.

Yunanistan futbolundaki büyük depremin odağında ekonomik kriz bulunuyor. Uzun yıllardan beri ekonomik alanda büyük sıkıntılar yaşayan Panathinaikos yeni dönemde futbolcularına, kulüp çalışanlarına ve futbol federasyonuna karşı olan borçlarını ödeyemeyecek duruma geldi. Bu durum nedeniyle ileriki haftalarda kulüpten alacağı olan birçok futbolcunun yargıya başvurması bekleniyor.

YENİ BİR İSİMLE 3. LİGE

Ekonomik iflas noktasındaki Panathinaikos'un fazla seçeneği bulunmuyor. Yunanistan medyası kulübün önümüzdeki sezon itibariyle 1. Ligden çekilmesinin en mantıklı seçenek olduğunu vurguluyor. Çekilme işleminin tamamlanmasından sonra Panathinaikos'un yeni bir isimle yoluna 3. Ligde sürdürmesi bekleniyor.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Panathinaikos'un izleyeceği stratejiyi geçen senelerde AEK kulübü de takip etmişti. Ekonomik iflas nedeniyle 3. Lige gerileyen ekip, yeniden yapılanma sürecini birkaç yıl içerisinde tamamlanmış ve tekrardan 1. Lige ve Avrupa kupalarına dönmüştü.

KULÜP, 17 GENÇ SPORCUYLA SÖZLEŞME İMZALADI

Panathinaikos'un yeni strateji ile ilgili hazırlıkları halihazırda başlamış durumda. Kulüp yeni sezon için altyapıdan 17 genç sporcu ile anlaşma imzaladı. Bu genç sporcuların yakın zamanda Panathinaikos'u alt kategorilerde göğüslemesi hedefleniyor.

YAYINCI KURULUŞ, KÜME DÜŞÜRME İÇİN HAZIRLANIYOR

Bu arada Yunanistan'da 1. Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran Nova şirketi, Panathinaikos gibi bir futbol devinin ligden düşürülmesi seçeneği için hazırlıklarını başlatmış durumda.
Birinci Lig kulüplerine gönderdiği bir mektupla, ilgili hazırlıkların başladığını vurgulayan yayıncı kuruluş, Panathinaikos gibi bir futbol devinin lig arenasından çekilmesinin büyük sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuyor.

PANA ANTRENÖRÜNÜN UMUDU VAR

Bu çok zor ve umut vaat etmeyen şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan Panathinakos Futbol Kulübü Antrenörü Marinos Ouzounidis, yeni dönemde esas hedefin köklü takımın tekrardan hayata tutunması olduğunu vurguluyor. Ouzounidis, tüm olumsuzluklara rağmen futbol takımının ilerleyen haftalarda elinden gelenin en iyisini yapacağı mesajını veriyor.

Ouzonidis, biriken dev borç yükü için kulübün eski yönetimlerini suçlayıcı tonda mesajlar da veriyor. Tecrübeli futbol adamı ayrıca, an itibariyle Panathinaikos Futbol Kulübü'nün 3-4 kişinin bireysel emekleri sayesinde yaşama tutunduğunu da vurguluyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YunanistanPanathinaikosSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efsane aramızdan ayrıldı...Gazeteci ve spiker Fahri İkiler hayatını kaybetti
Efsane aramızdan ayrıldı...Gazeteci ve spiker Fahri İkiler hayatını kaybetti
Emre Akbaba milli maçta coşturdu
Emre Akbaba milli maçta coşturdu
Milli hüsran! Yine kaybettik...
Milli hüsran! Yine kaybettik...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim