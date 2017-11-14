Efsane kulüp battı, ismini değiştirip 3. Lige dönüyor

YUNANİSTAN'DAKİ ekonomik kriz Panathinaikos'u iflas noktasına getirdi. Panathinaikos futbol şubesi, Yunanistan 1. Liginden çekilerek, gelecek sezon yeni bir adla 3. Lig'de yoluna devam etmeye hazırlanıyor.

Yunanistan'ı son 8 yıldır etkisi altına alan büyük ekonomik kriz, köklü spor kulübü Panathinaikos'u iflas noktasına getirdi. Panathinaikos'un futbol şubesi, Yunanistan 1. Liginden çekilme noktasına geldi.

Yunanistan futbolundaki büyük depremin odağında ekonomik kriz bulunuyor. Uzun yıllardan beri ekonomik alanda büyük sıkıntılar yaşayan Panathinaikos yeni dönemde futbolcularına, kulüp çalışanlarına ve futbol federasyonuna karşı olan borçlarını ödeyemeyecek duruma geldi. Bu durum nedeniyle ileriki haftalarda kulüpten alacağı olan birçok futbolcunun yargıya başvurması bekleniyor.

YENİ BİR İSİMLE 3. LİGE

Ekonomik iflas noktasındaki Panathinaikos'un fazla seçeneği bulunmuyor. Yunanistan medyası kulübün önümüzdeki sezon itibariyle 1. Ligden çekilmesinin en mantıklı seçenek olduğunu vurguluyor. Çekilme işleminin tamamlanmasından sonra Panathinaikos'un yeni bir isimle yoluna 3. Ligde sürdürmesi bekleniyor.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Panathinaikos'un izleyeceği stratejiyi geçen senelerde AEK kulübü de takip etmişti. Ekonomik iflas nedeniyle 3. Lige gerileyen ekip, yeniden yapılanma sürecini birkaç yıl içerisinde tamamlanmış ve tekrardan 1. Lige ve Avrupa kupalarına dönmüştü.

KULÜP, 17 GENÇ SPORCUYLA SÖZLEŞME İMZALADI

Panathinaikos'un yeni strateji ile ilgili hazırlıkları halihazırda başlamış durumda. Kulüp yeni sezon için altyapıdan 17 genç sporcu ile anlaşma imzaladı. Bu genç sporcuların yakın zamanda Panathinaikos'u alt kategorilerde göğüslemesi hedefleniyor.

YAYINCI KURULUŞ, KÜME DÜŞÜRME İÇİN HAZIRLANIYOR

Bu arada Yunanistan'da 1. Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran Nova şirketi, Panathinaikos gibi bir futbol devinin ligden düşürülmesi seçeneği için hazırlıklarını başlatmış durumda.

Birinci Lig kulüplerine gönderdiği bir mektupla, ilgili hazırlıkların başladığını vurgulayan yayıncı kuruluş, Panathinaikos gibi bir futbol devinin lig arenasından çekilmesinin büyük sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuyor.

PANA ANTRENÖRÜNÜN UMUDU VAR

Bu çok zor ve umut vaat etmeyen şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan Panathinakos Futbol Kulübü Antrenörü Marinos Ouzounidis, yeni dönemde esas hedefin köklü takımın tekrardan hayata tutunması olduğunu vurguluyor. Ouzounidis, tüm olumsuzluklara rağmen futbol takımının ilerleyen haftalarda elinden gelenin en iyisini yapacağı mesajını veriyor.

Ouzonidis, biriken dev borç yükü için kulübün eski yönetimlerini suçlayıcı tonda mesajlar da veriyor. Tecrübeli futbol adamı ayrıca, an itibariyle Panathinaikos Futbol Kulübü'nün 3-4 kişinin bireysel emekleri sayesinde yaşama tutunduğunu da vurguluyor.