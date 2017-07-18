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Efsane ile birlikte

Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma'nın efsane ismi Totti'yle fotoğrafını paylaştı

Efsane ile birlikte

Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma'nın efsane ismi Totti'yle fotoğrafını paylaştı

18 Temmuz 2017 Salı 09:39
Efsane ile birlikte
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MEDİPOL  Başakşehir'den 15 milyon euro karşılığında İtalyan devi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, efsane isim Francesco Totti ile fotoğrafını paylaştı.Sosyal medya hesabından Totti ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan Cengiz, "Efsane" ifadesini kullandı.Genç oyuncunun Totti yanındaki heyecanlı görüntüsü sosyal medyanın da dikkatini çekti.1976 doğumlu olan Totti ile 1997 doğumlu Cengiz Ünder'in buluşması iki nesli bir araya getirmiş oldu.40 yaşındaki efsanenin bu hareketi, 20 yaşındaki yıldız adayı Cengiz'i kabullendiği ve takdir ettiği şeklinde yorumlandı. Roma'nın bayrak isimlerinden Totti, geride bırakılan sezonun sonunda takımına duygusal bir veda etmişti. Büyük Kaptan'ın vedasıyla, 'Capitan Futuro' (Geleceğin Kaptanı) lakaplı 33 yaşındaki Daniele De Rossi yıllar sonra, Totti gibi altyapısında yetiştiği Roma'nın kaptanlığına geçti.Roma efsanesi Totti, altyapısında yetiştiği kulübün formasını tam 25 sene boyunca 785 maçta giydi. Grande Capitano, Roma'da 307 gol ve 124 asiste imza attı.
 

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BaşakşehirRomaTottiCengiz Ünder
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