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Efsane futbolcu hayatını kaybetti

Efsane futbolcu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Efsane futbolcu hayatını kaybetti

Efsane futbolcu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

02 Ocak 2018 Salı 23:23
Efsane futbolcu hayatını kaybetti
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IRAK devlet televizyonunun haberine göre, Ali Kazım, yakalandığı  kanser hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gördüğü Bağdat'taki bir hastanede  yaşamını yitirdi.
 
Bir dönem Çaykur Rizespor'da forma giyen Ali Adnan'ın amcası Ali  Kazım, Irak Milli Takımı'nın en golcü (35) dördüncü oyuncusu konumunda bulunuyor.
 
Yaşadığı şampiyonluklar ve başarılarla ülke futboluna damga vuran  isimlerden Kazım, 1980 Moskova Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final oynayan Irak  Milli Takımı'nda da yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali KazımIrak
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