Efsane futbolcu hayatını kaybetti

IRAK devlet televizyonunun haberine göre, Ali Kazım, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gördüğü Bağdat'taki bir hastanede yaşamını yitirdi.



Bir dönem Çaykur Rizespor'da forma giyen Ali Adnan'ın amcası Ali Kazım, Irak Milli Takımı'nın en golcü (35) dördüncü oyuncusu konumunda bulunuyor.



Yaşadığı şampiyonluklar ve başarılarla ülke futboluna damga vuran isimlerden Kazım, 1980 Moskova Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final oynayan Irak Milli Takımı'nda da yer alıyordu.