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Efsane futbolcu futbolu bıraktı

ABD Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New York City'de oynayan İtalyan futbolunun efsane ismi futbolu bıraktığını açıkladı

Efsane futbolcu futbolu bıraktı

ABD Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New York City'de oynayan İtalyan futbolunun efsane ismi futbolu bıraktığını açıkladı

06 Kasım 2017 Pazartesi 19:53
Efsane futbolcu futbolu bıraktı
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PİRLO sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "MLS'de son  maçıma çıktım. Bu harika şehirde beni destekleyen herkese teşekkür etmek  istiyorum. Muhteşem taraftara, teknik heyete, sahne arkasındaki herkese ve takım  arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
 
Sadece New York City takımına değil futbola da veda ettiğini belirten  Pirlo, "Aileme, çocuklarıma ve dünyanın her yerinde beni destekleyen taraftarlara  da teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız." açıklamasında bulundu.
 
Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen  tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca birçok başarı yakaladı. Milan ile  ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan  Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya Ligi şampiyonluğu elde etti. İtalya Milli Takımı'nda  116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı. New York  City'ye 2015'te transfer olan İtalyan futbolcu, Columbus Crew ile oynanan  mücadelede takımıyla son maçına çıktı. 
 

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ABD Birinci Futbol LigiNew York CityİtalyanABD
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