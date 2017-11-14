Efsane aramızdan ayrıldı...Gazeteci ve spiker Fahri İkiler hayatını kaybetti

SON günlerde basın dünyası iki duayen ismin vefatıyla sarsıldı. Önce basketbolun efsane ismi Mehmet Baturalp'ın kaybeden spor camiası, şimdi de Fahri İkiler'in ölümüyle bir kez daha yasa boğuldu.

Teniste Türkiye’nin en önemli duayenlerinden biri olarak kabul gören gazeteci ve spiker Fahri İkiler hayatını kaybetti.



FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Tenis Federasyonu’ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Teniste Türkiye’nin en önemli duayenlerinden biri olarak kabul gören gazeteci ve spiker Fahri İkiler’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

30 yılı aşan meslek yaşamında Türk spor yayıncılığında unutulmaz izler bırakan İkiler’e Allah’tan rahmet, ailesine ve tenis camiasına başsağlığı diliyoruz.