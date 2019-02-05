Efecan taraftarla buluşuyor

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca, bugün Alanyaspor Store'da düzenlenecek olan imza gününde taraftarla bir araya gelecek

Efecan taraftarla buluşuyor
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da 6. sezonunu geçiren Süper Mario lakaplı oyuncu Efecan Karaca, taraftarlarla imza gününde buluşacak. Son haftalardaki başarılı performansı ve asistleri ile adından sıkça söz ettiren Efecan'ın imza gününe taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Atatürk Anıtı yanındaki Alanyaspor Store'da bugün saat 13.30'da yapılacak olan imza gününde taraftarlar aldıkları ürünleri Efecan'a imzalatabilecek ve oyuncu ile bol bol fotoğraf çektirebilecek. 
 

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