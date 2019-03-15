Efecan Milli Takım'da

AY Yıldızlıların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından açıklanan kadroda Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın da ismi yer aldı. Devre arasında İtalya'nın Sassoulo takımına transfer olan Merih Demiral'ın da olduğu listede, Galatasaray'lı yıldız Emre Akbaba'nın isminin olmaması dikkat çekti. Efecan, bugün oynanacak olan Antalyaspor maçının ardından İstanbul'a gidecek. Başarılı futbolcu yarın saat 18.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan A Milli Takım kampına katılacak.

