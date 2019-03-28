Efecan milli maç heyecanını anlattı

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalışan turuncu yeşilliler, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptılar. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç yapan Aytemiz Alanyasporlu oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekti. İdmanda çok sayıda eksik futbolcu da vardı. Fernandes, Welinton, Villafanez, Coulker ve Obi sakatlıklarından dolayı antrenmana katılmadı.

'MUTLU VE GURURLUYUM'

Moldova maçının ardından Alanya'ya dönen ve takımla birlikte çalışmalara katılan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca, milli formayı ilk kez giydiği için çok büyük bir gurur yaşadığını ve ay yıldızlı formayı daima giymek istediğini söyledi. 2. Lig'den beri Alanyaspor'da olduğunu ifade eden başarılı futbolcu "Burada çok güzel bir ortam var, çok güzel bir arkadaşlık var. 2. Lig'den beri oynadığım tüm arkadaşlara ve Alanyaspor'a bana yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Mutluyum, çalışmak, sabretmek diyebilirim bunun için. Buralara gelmek için çok çalıştım. Çok şükür ki bana güvenenleri de mahcup etmedim. Süper Lig'de de kendimi kanıtlamaya çalıştım" dedi.

'ONLARI MAHCUP ETTİM'

Kendisi için 'Süper Lig'de oynayamaz' denildiği hatırlatılan Efecan, "Tabiki de böyle konuşmalar olacak. Sonuçta 1. Lig'den Süper Lig'e çıkıyorsunuz. Türk oyuncular için alt ligden çıkınca oynar mı oynayamaz mı diye tartışmalar olur. Burada önemli olan çok çalışmak, çok çalışmak ve çok çalışmak. Ben de bunların hepsini yaptım. İlk çıktığımızda ilk 10 maçta forma giyememiştim ama sabrettim ve çok çalıştım. Bunun mükafatını aldım. Bir şekilde sizi oynatıyorlar ve sabrettiğinizde her şeyi başarabilirsiniz. Ben de bunu yaptım. Benim için 'Süper Lig'de oynayamaz' diyenleri mahcup ettiğim için üzgünüm" şeklinde konuştu.

'HEYECAN HEP OLACAK'

Alanyaspor'da birlikte çalıştığı teknik direktörlerden ve oyuncu arkadaşlarından çok şey öğrendiğini söyleyen Efecan Karaca, "Ben herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Kendimi geliştirmek için daha çok çalışıyorum. Milli forma çocukluk hayalimdi. Moldova ile oynanan maçta kenara ilk geldiğimde çok heyecanlanmıştım. Ailem de maçı izledi ve ilk girişte çok heyecanlı olduğumun belli olduğunu söylediler. Şenol Hocam bana kenarda ne yapmam gerektiğini söyledi ve çıktım, oynadım. Şenol Hocama bana güvendiği için teşekkür ederim. Burak ve Emre ağabeylerimin de bana çok faydaları oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hala heyecanlı oluyorsunuz ama sahanın içine girince herşey milli takım için oluyor ve o heyecanı yeniyorsunuz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" şeklinde konuştu.