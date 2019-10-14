Efecan korkuttu
Milli takım antrenmanında karın kasına darbe alan Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Efecan Karaca'nın, yapılan kontrolleri sonucunda önemli bir şeyinin olmadığı öğrenildi
SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca, milli takım kampındaki antrenmanda karnına aldığı darbeden dolayı hafif bir sakatlık geçirdi. Karnında ağrı hisseden deneyimli futbolcu, kulüp doktoru İsmail Yetkin tarafından muayene edildi ve önemli bir şeyinin olmadığı tespit edildi. Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulüp doktorumuz İsmail Yetkin, A Milli takımımızın kampından ayrılan Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili olarak, 'Efecan, milli takım antrenmanında karın kasına gelen darbe sonrası ağrı hissetmiş. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontroller sonrası futbolcumuzun durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte idmanlara çıkabileceği öngörülmüştür' dedi."
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