Efecan Karaca askerliğini yapmak için teslim oldu

SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da bedelli askerlik için başvuru yapan başarılı futbolcu Efecan Karaca, sezonun sona ermesi ve milli maçların da sona ermesi ile birlikte kendisine tanınan haktan faydalandı. Sezon sonunda belirtilen tarihte askerlik yapmayı tercih eden Efecan, dün birliğine teslim oldu. Askere gideceği için bir süre internet kullanamayacağını söyleyen Efecan, "Askerlik hizmetimden dolayı 28 Haziran'a kadar internet kullanamayacağım" dedi. Alanyasporlu futbolcu, 18 gün sürecek askerlik hizmetini tamamlayıp, yeni sezon hazırlıklarına takımla başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 21:15