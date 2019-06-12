Efecan Karaca askerliğini yapmak için teslim oldu

Aytemiz Alanyaspor ve A Milli Takım’ın önemli oyuncularından olan Efecan Karaca, dün vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu

Efecan Karaca askerliğini yapmak için teslim oldu
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SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da bedelli askerlik için başvuru yapan başarılı futbolcu Efecan Karaca, sezonun sona ermesi ve milli maçların da sona ermesi ile birlikte kendisine tanınan haktan faydalandı. Sezon sonunda belirtilen tarihte askerlik yapmayı tercih eden Efecan, dün birliğine teslim oldu. Askere gideceği için bir süre internet kullanamayacağını söyleyen Efecan, "Askerlik hizmetimden dolayı 28 Haziran'a kadar internet kullanamayacağım" dedi. Alanyasporlu futbolcu, 18 gün sürecek askerlik hizmetini tamamlayıp, yeni sezon hazırlıklarına takımla başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 21:15
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