Efecan Karaca Alanyaspor Store'da taraftarlarla buluştu

SON haftalarda sergilediği performansla tüm Türkiye'nin konuştuğu Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca, turuncu yeşilli taraftarlar için imza günü düzenledi. Atatürk Anıtı yanındaki Alanyaspor Store'da düzenlenen ve taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Efecan Karaca, turuncu yeşilli taraftarların formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. İmza gününe Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Genel Sekreter Fikret Arık, Store ve Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Girenes ve Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 15:31