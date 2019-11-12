Efecan kampta
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde yarın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Alanyasporlu yıldız Efecan Karaca da idmanda arkadaşları ile hasret giderdi
SPOR 12.11.2019, 18:21
TEKNİK Direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada kulüp takımlarıyla maça çıkan oyuncular sahadaki rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve yarı sahada dar alan oyunları oynadı. Sakatlığı bulunan futbolculardan Emre Belözoğlu (kasık) sahada takımdan ayrı düz koşu yaparken, İrfan Can Kahveci (üst arka baldır) ise bireysel antrenman programı dahilinde tesisin kondisyon salonunda çalıştı. A Milli Takımımız, İzlanda maçının son provasını bugün yapacak ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.
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