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Efecan aday kadrodan çıkarıldı

EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım'da, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

SPOR 13.10.2019, 11:52
Efecan aday kadrodan çıkarıldı
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EFECAN'IN kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi.

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