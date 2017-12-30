Efecan'a Fener kancası

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın hedefinde orta sahanın merkezine takviye planı olduğu ve bunun için önceliğin yabancı futbolcu olduğu öğrenildi. Sarı lacivertli ekipte öncelik yabancı ancak bunun için yabancı oyuncu satışı gerekiyor. Fotomaç'ta yer alan haberde, bu gerçekleşmezse Türk oyuncu bakılacağı ve yerli adaylar arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca ile Osmanlıspor'dan Musa Çağıran olduğu iddia edildi. Bu sezon 17 Süper Lig maçının 16'sında ilk 11'de sahaya çıkan Efecan, 1443 dakika süre aldığı maçlarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

