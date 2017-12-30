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Efecan'a Fener kancası

Devre arasında orta sahanın merkezine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, iki Türk oyuncu adayından birinin de Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca olduğu iddia edildi

Efecan'a Fener kancası

Devre arasında orta sahanın merkezine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de, iki Türk oyuncu adayından birinin de Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca olduğu iddia edildi

30 Aralık 2017 Cumartesi 00:07
Efecan'a Fener kancası
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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın hedefinde orta sahanın merkezine takviye planı olduğu ve bunun için önceliğin yabancı futbolcu olduğu öğrenildi. Sarı lacivertli ekipte öncelik yabancı ancak bunun için yabancı oyuncu satışı gerekiyor. Fotomaç'ta yer alan haberde, bu gerçekleşmezse Türk oyuncu bakılacağı ve yerli adaylar arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca ile Osmanlıspor'dan Musa Çağıran olduğu iddia edildi. Bu sezon 17 Süper Lig maçının 16'sında ilk 11'de sahaya çıkan Efecan, 1443 dakika süre aldığı maçlarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
EFECAN KARACAFenerbahçeAytemiz Alanyaspor
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