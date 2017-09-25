Edinson Cavani harekatı!

İNGİLİZ ekibinin menajeri Ronald Koeman, Manchester United'a giden Romelu Lukaku'nun boşluğunu Ocak ayında doldurmaya kararlı görünürken, Everton'un Cavani'nin menajerleriyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.



Son olarak Neymar ile yaşanan penaltı krizinden sonra, Uruguaylı yıldızın PSG'den ayrılabileceği konuşulmaya başlanmıştı. Cavani'nin Neymar'ın gölgesinde kalmak istemediği ve kariyerini birincil opsiyon olacağı bir takımda sürdürmek isteyeceği belirtilmişti.



Manchester United'ın Lukaku'yu almasının ardından forvet hattında hem sayı hem kalite olarak eksilen Everton'da gözler şimdiden Ocak ayına çevrilmiş durumda. Son haberlere göre Koeman'ın Arsenal'den Olivier Giroud ile de ilgilendiği belirtiliyor. Everton Premier Lig'de 6 maç sonunda topladığı 7 puanla 4. sırada yer alırken, Merseyside ekibi ligde şu ana kadar yalnızca 4 gol atabildi.

