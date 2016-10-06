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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Dursun Özbek istifa edebilir

Her fırsatta bankalara her yıl 120 milyon lira (35 milyon euro) faiz ödediklerini ifade eden Başkan Özbek, Riva ve Florya projeleriyle ilgili olarak Ali Sami Yen'den sonra kulübün en büyük projesi ve en önemli kararı olacağını dile getirmişti.

Dursun Özbek istifa edebilir

Her fırsatta bankalara her yıl 120 milyon lira (35 milyon euro) faiz ödediklerini ifade eden Başkan Özbek, Riva ve Florya projeleriyle ilgili olarak Ali Sami Yen'den sonra kulübün en büyük projesi ve en önemli kararı olacağını dile getirmişti.

06 Ekim 2016 Perşembe 09:14
Dursun Özbek istifa edebilir
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KALAMIŞ'TA BİLGİ VERECEK 
BAŞKAN Dursun Özbek, 22 Ekim'de yapılacak olan genel kurul öncesi üyeleri ikna etmek için çalışmalara başladı. Kulübün içinde bulunduğu durumu ve anlaşmanın detaylarını anlatan Özbek ilk toplantısını Taçspor Tesisleri'nde yaptı. Başkan, 19 Ekim'de Kalamış Tesisleri'nde yemekli bir toplantı düzenleyecek.
YETKİ ÇIKMAZSA KRİZ KAPIDA
Galatasaray, 22 Ekim'de belki de en kritik toplantılarından birisini yapacak. Tüm planlarını Riva ve Florya projelerinde gelecek maddi kaynağa göre yapan başkan Dursun Özbek'in, olağanüstü yetki kongresinde beklediği desteği görememesi halinde Ünal Aysal gibi yönetimden çekilebileceği iddia edildi.
MUHALEFET ÇALIŞIYOR
Riva ve Florya projeleriyle ilgili yönetim kulis çalışmalarını sürdürürken muhalefet de boş durmuyor. Duygun Yarsuvat, Adnan Öztürk ve Ahmet Özdoğan gibi isimlerin projeyle ilgili olumsuzlukları ortaya koymak adına hazırlık yaptıkları öğrenildi.
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