Dursun Özbek'e tarihi protesto hazırlığı!

SÜRPRİZ bir şekilde erken seçim kararının alındığı Galatasaray'da gündem giderek ısınıyor... Takvim'in haberine göre 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurula kısa bir süre kala muhalefetin önemli isimleri ses getirecek bir plan hazırlığında.
Alınan bilgilere göre Başkan Dursun Özbek'in 'baskın seçim' yaptığını düşünen muhalif üyeler, seçime katılmayarak genel kurulu protesto etmeyi düşünüyor.
Tarihe geçebilir
Eğer bu plan hayata geçerse, kulüp tarihinin en az katılımlı seçimi yaşanabilir... Muhalif üyelerin ayrıca, mart ayındaki mali genel kurulda Özbek ve yönetimi ibra etmemeyi planladığı da ifade ediliyor.
Özkan Olcay yeniden
Öte yandan adaylıklarıın açıklayan Özbek ve Mustafa Cengiz yönetim listelerini Divan Kurulu'na verdi. Özbek, Özkan Olcay'ı birkez daha listesine dahil etti.
Abdürrahim Albayrak’ın kararı
Dün Galatasaray kulislerinde çok hareketli dakikalar yaşandı. Eski yönetici Abdürrahim Albayrak sabah saatlerinde Özbek'in listesine girmeyi kabul etti. Fakat öğlene doğru bu kararından vazgeçti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.