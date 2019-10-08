banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Durmak yok, yola devam

Beşiktaş yenilgisiyle namağlup ünvanını kaybeden lider Aytemiz Alanyaspor, 20 Ekim'de oynayacağı Rizespor maçına kilitlendi. Maçın ardından 3 gün izin yapan turuncu yeşilliler, Bahçeşehir'de oynayacakları Rizespor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak 

SPOR 08.10.2019, 18:59
Durmak yok, yola devam
banner404

SÜPER Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'da mağlubiyet moralleri bozmadı. Maçın ardından penaltı tartışmalarına da katılmayarak saha dışına çıkmayan turuncu yeşilli ekipte Teknik Direktör Erol Bulut'un futbolculara verdiği 3 günlük izin bugün bitecek. 20 Ekim Pazar günü saat 16.30'da Çaykur Rizespor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak olan temsilcimiz, bu mücadelenin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Lige verilen milli aradan dolayı bu hafta maç yapmayacak olan turuncu yeşillilerin, haftasonunda genç takım ile hazırlık maçı yapabileceği de gelen bilgiler arasında. 

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:33
Güneş 06:52
Öğle 12:50
İkindi 16:04
Akşam 18:38
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545