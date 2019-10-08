Durmak yok, yola devam

SÜPER Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'da mağlubiyet moralleri bozmadı. Maçın ardından penaltı tartışmalarına da katılmayarak saha dışına çıkmayan turuncu yeşilli ekipte Teknik Direktör Erol Bulut'un futbolculara verdiği 3 günlük izin bugün bitecek. 20 Ekim Pazar günü saat 16.30'da Çaykur Rizespor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak olan temsilcimiz, bu mücadelenin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Lige verilen milli aradan dolayı bu hafta maç yapmayacak olan turuncu yeşillilerin, haftasonunda genç takım ile hazırlık maçı yapabileceği de gelen bilgiler arasında.