Dünyanın en yakışıklı mahkumu tam bir Galatasaray hayranı çıktı!

DÜNYANIN en yakışıklı sabıkalısı olarak ünlenen Jeremy Meeks, tam bir Galatasaray hayranı çıktı. Cezaevinde çekilen sabıka fotoğrafıyla dikkat çekerek 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' unvanını alan Jeremy Meeks,suçlarla dolu hikâyesini anlattı. Meeks, 'What You Water' adlı video dizi için Chelsea Grayson'ın sorularını Galatasaray formasıyla yanıtladı.

DEHŞET VERİCİ HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

İlk evliliğinden bir, Topshop mağazalar zincirinin varisi Chloe Green ile ilişkisinden de bir çocuğu bulunan Meeks, soygun, hırsızlık, huzuru ihlal, uyuşturucu madde satışı ve çete üyeliğinden mahkûm olarak girdiği cezaevinden nasıl kurtulduğunu ve dehşet verici hayat hikâyesini anlattı.

"EROİNE BAĞIMLI DOĞDUM"

35 yaşındaki Meeks, Chelsea Grayson ile yaptığı röportajda ailesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hem annem hem babam eroin bağımlısıydı. Ben eroinli bir bebektim. Eroine bağımlı olarak doğdum. Çünkü annem hamileyken bile eroin kullanmış. Çocukluğum çok karanlıktı. Ben dokuz aylıkken babam bir cinayet işledi ve annemin en iyi dostunu öldürdü."Jeremy Meeks'in babası Raymond, Laura Leon-Melara'yı 36 kez bıçaklayıp beş saat işkence ettikten sonra boğarak öldürmüş ve 1984'te cezaevine girmiş.

"15 YAŞIMDA SOKAKLARDAYDIM"

Dövüştüğünü, sokaklarda savaştığını ve çetecilik yaptığını söyleyen Jeremy Meeks, "Küçük yaşta her şeyi öğrenmem gerekti. 15 yaşında evden çıktım ve artık sokaklardaydım" dedi.

"GÜNDE 300 MEKTUP ALDIM"

Beş kez vurulduğunu ve çeteler tarafından beysbol sopalarıyla dövüldüğünü anlatan Meeks, suç tarihini ise şu sözlerle aktardı: "2014'te ciddi hırsızlık ve ateşli silah bulundurma suçundan hapse girdim. Mahkûm elbiseli resimlerim gazetelerde yayınlanınca bir anda ünlü oldum. Günde 300 mektup almaya başladım. Bazı hayranlarımkitapların içinde para yolladılar.

"LÜTUF GİBİ BİR ŞEYDİ"

Hayatını bir yargıcın değiştirdiğini belirten Meeks, "Önerilen 63 ay hapis cezasını 27 aya düşürdü. Beni sakınan, lütuf gibi bir şeydi, tek şey yargıçtı. Bana birçok yönden yardımcı oldu." Jeremy'nin hayatı ise basına dağıtılan sabıka fotoğrafı sayesinde tamamen değişti.