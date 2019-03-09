Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya geliyor

YIL boyunca farklı ülkelerde 16 yarıştan oluşan Strongman Champions League yarışları 112 ülkede televizyondan düzenli olarak yayınlanıyor ve 1 milyar izleyiciye ulaşıyor. Alanya yarışları da tüm dünyada yayınlanacak.

Alanya Strongman ayağı 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Strongman 2019 Dünya Serisinin üçüncü yarışı olarak takvimde yer alacak.

Birbirinden güçlü 12 sporcu, insanoğlunun sınırlarını zorlayan yarışlarda puan almak ve ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek.

SCL Komitesi tarafından hazırlanan birinci tanıtım posterinde Hollanda’nın en güçlü adamı Alex Moonen gönüllü olarak yer aldı ve Türkiye’deki yarışları heyecanla beklediğini belirtti.

‘YARIŞMA HER YIL DÜZENLENECEK’

Organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin halka açık görsel bir şov olarak gerçekleştirilecek olan yarışların aynı zamanda Alanya’nın ve Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli bir fırsat olduğunu ve bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerini, yarışları kalıcı hale getirerek Alanya’da gelenekselleştirmek istediklerini söyledi.

MLO Strongman Şampiyonlar Ligi 19-20 Nisan 2019 Alanya yarışlarının sponsorları ve destekçileri şöyle: Cleopatra Ink, Sunprime C-Lounge Hotel, Alanya Belediyesi, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD).

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 15:06