Dünyanın dev maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İSPANYA'NIN Madrid şehrindeki Metropolitano Stadyumu’nda TSİ 21.45’te başlayacak müsabakada, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
2010-2011 sezonunda Şampiyonlar Liginde görev almaya başlayan Çakır, üst üste 8 sezondur Şampiyonlar liginde düdük çalıyor. Bu organizasyonda 4 kez yarı final müsabakası ve 2015 yılında Barcelona ile Juventus takımları arasında oynanan final maçını yönetti.
Cüneyt Çakır , bu müsabaka ile Şampiyonlar liginde 32.maçını yönetecek.
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