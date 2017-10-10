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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Dünyaca ünlü futbolcunun üstüne bıçakla koştu

Dünya Kupası Elemelerinde İspanya'nın İsrail'le karşılaştığı maçta bıçaklı taraftar, Isco'nun üstüne koştu ancak tam yanına yaklaşırken bıçağı düşürdü. Polis, taraftarı gözaltına aldı

Dünyaca ünlü futbolcunun üstüne bıçakla koştu

Dünya Kupası Elemelerinde İspanya'nın İsrail'le karşılaştığı maçta bıçaklı taraftar, Isco'nun üstüne koştu ancak tam yanına yaklaşırken bıçağı düşürdü. Polis, taraftarı gözaltına aldı

10 Ekim 2017 Salı 16:29
Dünyaca ünlü futbolcunun üstüne bıçakla koştu
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DÜNYA Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşmasında  İspanya, deplasmanda  İsrail'i 1-0 mağlup ederek finallere direkt olarak katılım hakkı kazandı.  Kudüs'teki Teddy Malha Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise korku dolu anlar yaşandı.

BIÇAKLI TARAFTAR YANINA KOŞTU

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren seyirciler oldu.  İspanya'nın  Real Madrid'li futbolcusu Isco'nun yanına kadar gelen bir taraftar ise yürekleri ağızlara getirdi. Çünkü bu taraftar yanında bıçak taşıyordu.

Tehlikeli taraftar futbolcuya yaklaştığı sırada bıçağı elinden düşürdü. O sırada tam Isco'ya ulaşmak üzereyken polis tarafından durduruldu. Bıçaklı olanın da içlerinde bulunduğu sahaya giren altı taraftar gözaltına alındı.

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Real MadridİspanyaIsrailMadridPolis
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