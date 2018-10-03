Dünya yıldızları Alanya'ya geliyor

PLAJ Futbolu A Milli Takımı eski Kaptanı Ferit Yücel Ergün ve eski Antrenörü Adil Müftüoğlu tarafından organize edilen, Alanya Belediyesi-FIFA Beach Soccer World Wide ortaklığı ile düzenlenecek olan Alanya International Cup, 5-6-7 Ekim tarihlerinde Galip Dere Plajı'nda oynanacak maçlar ile Alanyalı seyircilere futbol şöleni sunacak. TRT'den naklen yayınlanacağı gibi tüm Avrupa'da da canlı olarak yayınlanacak maçlarda Brezilyalı, İspanyol, Portekizli ve Rus dünya yıldızları boy gösterecek. Sporting Lisbon, Lokomotiv Moskova, Levante ve Alanya Belediyespor’un katılımıyla oynanacak maçlar 5-6-7 Ekim tarihlerinde 15.15 ve 16.45 saatlerinde başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 01:02