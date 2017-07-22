Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Dünya transfer bombası 222 milyon Euro'ya patlıyor

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Neymar, kendisini transfer etmek isteyen PSG'ye yeşil ışık yaktı, yönetimle görüşerek "Beni bırakın." dedi

Dünya transfer bombası 222 milyon Euro'ya patlıyor

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Neymar, kendisini transfer etmek isteyen PSG'ye yeşil ışık yaktı, yönetimle görüşerek "Beni bırakın." dedi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:09
Dünya transfer bombası 222 milyon Euro'ya patlıyor
banner404

DÜNYA transfer gündemini yakından meşgul eden Neymar&PSG flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Barcelona oyuncusunu bırakmak istemezken, 222 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, Katalan ekibinin elini kolunu bağlıyor.

NEYMAR ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ: PSG'YE GİTMEK İSTİYORUM

Neymar'ın babasının geçtiğimiz günlerde PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşme yaptığına dair iddialar ortaya atılırken, Fransız Le Parisien gazetesi bir adım daha ileriye gitti,  Neymar'ın bazı takım arkadaşlarına PSG'ye gitmek istediğine dair sözler söylediğini ve yönetimden izin istediğini öne sürdü.

Gerçekleşmesi halinde futbol tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını alması beklenen  Neymar'ın,  Messi ile birlikte oynamaktan memnun olsa da, lider olabileceği PSG'de,  Dani Alves,  Thiago Silva gibi isimlerle oynamak istediği belirtiliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Fabio Alves Da SilvaLionel MessiFc BarcelonaThiago SilvaDani Alves
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim