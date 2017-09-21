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Dünya şampiyonu milli sporcunun Atatürk uğuru ortaya çıktı

Dünya şampiyonu milli sporcu Mizgin Ay, "Yarışlarda Atatürk'lü küpelerimi takıyorum. Onları taktığımda rekor kırıyorum. Çek Cumhuriyeti'nde takmadım, rekor kıramadım" dedi

Dünya şampiyonu milli sporcunun Atatürk uğuru ortaya çıktı

Dünya şampiyonu milli sporcu Mizgin Ay, "Yarışlarda Atatürk'lü küpelerimi takıyorum. Onları taktığımda rekor kırıyorum. Çek Cumhuriyeti'nde takmadım, rekor kıramadım" dedi

21 Eylül 2017 Perşembe 13:49
Dünya şampiyonu milli sporcunun Atatürk uğuru ortaya çıktı
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100 metrede dünya şampiyonu milli sporcu Mizgin Ay, kendisi hakkında bilinmeyenleri açıkladı. NTV Spor'a konuk olan Mizgin Ay, maçlardan önce yaptığı Atatürk uğurunu anlattı. Koşulardan önce Atatürk kolyesi taktığını belirten Mizgin Ay "Yarışlarda Atatürk'lü küpelerimi takıyorum. Onları taktığımda rekor kırıyorum. Çek Cumhuriyeti'nde takmadım, rekor kıramadım" dedi.

"GALATASARAYLIYIM AMA FENERBAHÇE'YLE AİLEMİ GEÇİNDİRİYORUM"

Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Mizgin Ay "Küçüklüğümden beri Galatasaray'ı tutuyordum ama Fenerbahçe olmasa olmazdım herhalde… Fenerbahçe'den aldığım maaşla ailemi geçindiriyorum" şeklinde konuştu. Dünya şampiyonu olduktan sonra sosyal medyada takipçilerinin arttığının altını çizen Mizgin Ay, şu açıklamalarda bulundu:

"İNGİLİZCE'Yİ BATIRDIM"

"Dünya Şampiyonu olunca rakiplerim beni incelemeye, takip etmeye başladı. Instagram'dan beni eklediler, takipçilerim arttı. Dünya Şampiyonasında ne düşündüğüm soruldu. Orada İngilizce'yi batırdım, hazırlıklı değildim. Dersler iyi, İngilizcem de gelişecek."

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Anahtar Kelimeler:
Mizgin Ay
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