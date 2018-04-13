Dünya Şampiyonluğu istiyor

ALPEREN Akdoğan şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, altyapıda yapılan doğru hamlelerle Türk satrancının güç kazandığını ifade etti. Hacıcaferoğlu, "Antalya'da 81 ilden rekor sayılarda sporcunun katılımıyla turnuvalar düzenliyoruz. Türk satrancının gelecekte daha da başarılı olacağını gösteriyor. Bunun en güzel örneği Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 17 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Alperen Akdoğan'dır. Alperen'in, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda Antalya'ya yeni başarılar getireceğine inancım tamdır" dedi.
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