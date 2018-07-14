Dünya Kupasında son 2 maç! Belçika, İngiltere karşısında

2018 FIFA Dünya Kupası 3.'lük maçında Belçika ile İngiltere kozlarını paylaşacak.
Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası'nın sondan bir önceki maçı olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede İran Futbol Federasyonundan Alireza Faghani düdük çalacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BELÇİKA:
Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku
İNGİLTERE:
Pickford, Maguire, Stones, Jones, Trippier, Delph, Dier, Rose, Loftus-Cheek, Sterling, Kane.