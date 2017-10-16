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Dünya Kupasına gidemeyen Türkiye, FIFA sıralamasında çakıldı

Dünya Kupasına katılma şansını kaybeden A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 6 basamak gerileyerek 33. sıraya düştü

Dünya Kupasına gidemeyen Türkiye, FIFA sıralamasında çakıldı

Dünya Kupasına katılma şansını kaybeden A Milli Takımımız, FIFA sıralamasında 6 basamak gerileyerek 33. sıraya düştü

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:59
Dünya Kupasına gidemeyen Türkiye, FIFA sıralamasında çakıldı
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ULUSLARARASI Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında  Türkiye Milli Takımı, 6 basamak düşerek 33. sırada yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 842 puanla 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 807 puanla 33'üncülüğe geriledi.

ZİRVEDE ALMANYA VAR

Dünya Kupası'nın son şampiyonu  Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu.  Almanya'nın ardından sıralanan  Brezilya,  Portekiz,  Arjantin ve  Belçika'nın da yerleri değişmedi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Kasım'da açıklanacak.

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Uluslararası Futbol Federasyonları BirliğiTürkiye CumhuriyetiArjantinBrezilyaPortekiz
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