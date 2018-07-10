Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa Belçika'yı 1-0 yenerek finale yükseldi

Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
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2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde  Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa ilk finalist oldu.
 
15. dakikada Belçika gole yaklaştı. Kevin de Bruyne'ün pasıyla ceza  sahası içinde topla buluşan Eden Hazard, sol çaprazdan yerden sert vurdu, top az  farkla yandan auta çıktı.
 
19. dakikada Belçika etkili geldi. Chadli'nin sağ kanattan yaptığı  yüksek ortayı ters kanatta Eden Hazard kontrol etti. Hazard, Hernanez'den  kurtulup ceza sahasına girdi. Hazard açısını düzeltip sert vurdu, altı pas içinde  Varane'ın kafasına çarpan top kornere gitti.
 
22. dakikada Belçika bir kez daha gole yaklaştı. Chadli'nin sağ  kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde boşta kalan topa Alderweireld  dönerek vurdu. Kaleci Lloris köşeye giden topa uzandı ve kornere çeldi.
 
39. dakikada Fransa net bir fırsatı kullanamadı. Mbappe, Belçika ceza  sahasına hareketlenen Pavard'a pasını attı. Kaleci Courtois ile karşı karşıya  kalan Pavard'ın şutunda top son anda kalecinin ayağına çarpıp kornere gitti.
 
51. dakikada Fransa golü buldu. Sağ kanattan Griezmann'ın kullandığı  kornerde ön direkte kafayı vuran Umtiti topu ağlara gönderdi: 1-0.
 
56. dakikada Fransa 2. gole yaklaştı. Hernandez, Pogba ve Mbappe'nin  paslaşması sonucunda Giroud ceza sahası içinde topla buluştu. Giroud dönerek  vuruşunu yaptı, son anda Dembele kayarak golü önledi.
 
90 5. dakikada gelişen Fransa atağında, Pogba, uygun pozisyondaki  Tolisso'ya pasını verdi. Tolisso, ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Kaleci  Courtois köşeye giden topu kornere çeldi.
 
Belçika'yı 1-0 mağlup eden Fransa adını Dünya Kupası'nda finale  yazdırdı. Fransa, yarın oynanacak Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasının galibiyle  finalde Dünya Kupası için karşı karşıya gelecek.
 

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