Dünya Kupası'nda Belçika tarih yazdı

2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere ile karşılaşan Belçika sahadan 2-0 galip ayrıldı ve tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası’ndan bronz madalya ile ayrılmayı başardı.Yarı Final mücadelesinde Fransa’ya kaybeden Belçika bu kez karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. Dakikalar henüz 4’ü gösterirken kaleciden başlayan atakta Chadli sol kanattan topla birlikte çizgiye hareketlendi, pasını içeri çevirdi ve orada bulunan Meunier dokunuşunda golü buldu.

Kalesinde gördüğü golün şokunu kısa bir süre sonra atlatan İngilizler dakikalar 22’yi gösterirken gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen uzun topta Sterling kontrolü yaptı ve uygun pozisyondaki golcü ismi Harry Kane’e pasını aktardı ancak turnuvada 6 golü bulunan yıldız oyuncunun şutu az farkla yandan auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısında oyunu değiştirebilecek başka bir pozisyon olmayınca Belçika soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yenik durumda olan İngilizler beraberlik golünü bulmak için hızlı başladı. Dakikalar 54’ü gösterirken ceza sahası içinde sağ çaprazdan topla buluşan Lingard, kale önüne sert bir orta yaptı ama Harry Kane ayağını uzatsa da çok hızlı giden topu az farkla kaçırdı. Yaşanılan bu pozisyonun hemen ardından ‘Kırmızı Şeytanlar’ dakikalar 55’i gösterirken Kevin de Bruyne’ün klas ara pasında Lukaku bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama yıldız golcü topa dokunamadan Pickford çıktı ve topun sahibi oldu.

Alderweireld Belçika’yı ipten aldı…

Karşılaşmada dakikalar 70’i gösterirken İngiltere gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Dier sağ çaprazdan şutunu gönderdi ve kaleciyi geçen top ağlarla buluşmak üzereyken Alderweireld yatarak topu çizgi üzerinden çıkardı.Karşılaşmada dakikalar ilerledikçe İngilizlerin beraberliği yakalamak için Belçika üzerinde baskısı artmaya başladı. Bu baskılar sonucunda dakikalar 79’u gösterirken Belçika hızlı hücumda gole çok yaklaştı. Kontra atakta seri paslarla rakip kaleye giden Belçika’da son vuruş sağ çaprazdaki Meunier’den geldi, mükemmel şuta karşılık Pickford’dan aynı güzellikte kurtarış geldi.Bu kurtarışın ardından İngiltere yine Belçika kalesine yüklenmeye başladı ama Belçika hızlı oyuncuları ile kontra atak ile İngiltere kalesinde tehlikeler geliştirmeye devam etti. Dakikalar 82’ü gösterirken Kevin de Bruyne’ün pasında Hazard ceza sahasına girmeden sol çaprazda topla buluştu, içeri girip sert şutunu gönderdi ve topu ağlara yolladı.Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Belçika 1986 yılından sonra tarihlerinde ikinci kez oynadıkları üçüncülük maçından bu kez galip gelip 2018 Dünya Kupası’nı üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.