Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya'da başladı
Alanya Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen şampiyona 22 ülkeden 19 erkek ve 5 kadın takımın katılımıyla başladı. 7 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde kalabalık bir seyirci topluluğu maçları takip etti. Şampiyona, 27 Ekim'de oynanacak kadın ve erkek takımlarının final maçlarıyla sona erecek.
12 DAKİKADAN 3 devre halinde gerçekleşen maçlarda FIFA kokartlı Özcan Sultanoğlu, Mustafa Teker ve Murat Ergin Gözütok'tan oluşan Türk hakemler de maç yönetti.
LEVANTE, RAKİBİNİ FARKLI YENDİ
Erkeklerde 5 grupta toplam 19 takım mücadele veriyor. D grubunun iddialı ekiplerinden İspanya'nın Levante takımı, Nijerya'nın Kebbi BSC takımını üstün bir oyundan sonra 15-0 mağlup etti. Şampiyonaya katılan takımların dünyaca ünlü sporcuları kumda yeteneklerini ortaya koyarken, nefes kesen hareketleriyle seyircilerden bol bol alkış aldı. Özellikle çimde çok az görülen frikik, röveşata ve uçarak kafa vuruşları görsel şölen sundu.
KADINLARDA BÜYÜK ÇEKİŞME VARDI
Kadınlar kategorisinde oynanan günün ikinci maçı büyük çekişme içinde geçti. ABD'nin Norcal BSC ekibiyle Rusya'nın WFC Zvezda takımı karşılaştı. ABD ekibi 2-0 öne geçmesine rağmen, Ruslar ikinci periyotta 2 gol bularak, eşitliği sağladı. Son periyot büyük mücadeleye sahne oldu.
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|8
|11
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|10
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|7
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|-5
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|14
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|11
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|9
|11
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|19
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|9
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|9
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|16
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|14
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|13
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|13
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|11
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|11
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|11
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|9
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|9
|9
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|9
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|5
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