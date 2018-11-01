'Dünya izleyecek'

TURNUVANIN tanıtım toplantısına katılan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turkish Airlines Open'da dünya çapında 75 oyuncuya ilave 3 genç Türk golfçünün mücadele edeceğini belirterek, "Sadece genç nesli değil, iş çevrelerinden, bürokratları da, diplomatları da burada golf oynarken görüyorum. Bu ayın sonunda diplomatik, bürokrat ve iş adamlarını dahil edeceğimiz bir turnuva düzenliyoruz. Birçok ülkenin diplomatını iş insanlarını davet edeceğiz. Turkish Airlines Open'a, dünya çapında 75 oyuncuya ilave 3 genç Türk golf oyuncusu Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Leon Açıkalın da katılacak. Bu turnuva Avrupa turnuvasında önemli hale geldi. 1.5 milyar kişi bu turnuvayı canlı izleyecek. Bu tür bir turnuvayı organize etmek kolay değil. Türk hükümeti olarak bu turnuvayı desteklemeye devam ettik. Dışişleri Bakanı olarak turnuvaya desteğimizi belirtmek için burada bulunuyorum. Bu turnuva Türkiye'de geleneksel hale geldi" dedi.