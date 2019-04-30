Dünya futbolunda 'Sural' üzüntüsü

DÜNYANIN en büyük kulüplerinden Barcelona, Josef Sural'ın vefatıyla ilgili bir mesaj yayımladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "Huzur içinde uyu Josef Sural. Başın sağ olsun Alanyaspor. Acınızı paylaşıyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

SPARTA PRAG: 'BAZEN KELİMELER YETERSİZ KALIR. UNUTMAYACAĞIZ'

Sparta Prag da eski oyuncusu Josef Sural ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. 'Bazen kelimeler yetersiz kalır. Unutmayacağız' başlığıyla paylaşılan videoda Josef Sural'ın Sparta Prag forması altında yer aldığı maçlar, gol sevinçleri ve katıldığı basın toplantılarından görüntüle yer aldı.

SCHALKE'DEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te hayatını kaybeden Josef Sural için Türkçe mesaj yayınladı. Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol camiamız, Alanyaspor'un pazar günü deplasman dönüşünde geçirdiği trajik trafik kazası sebebiyle sarsılmış durumdadır. FC Schalke 04 olarak kazada hayatını kaybeden Josef Sural için yastayız. Alanyaspor camiası ve futbolcunun yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

MERİH DEMİRAL ESKİ TAKIM ARKADAŞINI UNUTMADI

Aytemiz Alanyaspor'dan devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral da eski takım arkadaşını unutmadı. Takımının deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Josef Sural'ın isminin yer aldığı bir tişört ile takım arkadaşlarıyla birlikte poz verdi.