Dünya futbolu bu olayla çalkalanıyor! Taciz skandalı

AMERİKALI kadın kaleci Hope Solo, kadın futbolunda yaşanan sorunlar hakkında konuştu ve ilginç bir iddiayı ortaya attı.

BLATTER İDDİASI

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'i suçlayan Hope Solo, "2012 Altın Top ödülünde sahneye çıkarken Sepp Blatter, benim popomu elledi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GERGİNDİM, GÖREMEDİM"

Blatter'i tören sonrasında göremediğini dile getiren Hope Solo, "Normalde direkt söylerim ve karşı çıkarım. 'Bana dokunma, yapma' derim. Ödül töreninde gergindim ve olaydan sonra Blatter'i görmediğim için konuşamadım" açıklamasını yaptı.

HOPE SOLO KİMDİR?

Hope Amelia Solo 1981 yılında Washington’da doğan ABD’li kadın millî futbolcudur. En son 2011 yılında ABD’de Magic Jack takımının formasını giyen Hope Solo, federasyonun 2011 sezonu sonunda takımın satışını iptal edince takımdaki diğer futbolcularla birlikte serbest kalmıştır. Hope Solo, hala ABD Kadın Millî Futbol Takımı’nın birinci kalecisidir.

Hope Solo, 2000 yılında ABD Millî Takımı’na alınmadan önce genç takım seviyelerinde oynadı. Millî takımla ilk maçına Nisan ayında 8-0 kazanılan İzlanda karşılaşmasında çıktı. 2004 Yaz Olimpiyatları’nda yedek kaleci olarak Olimpik Millî Takım kadrosuna alındı. 2005 yılında takımın birinci kalecisi oldu. 1,054 dakikalık bir gol yememe serisi yakaladı. Seri, Algarve şehrinde düzenlenen Algarve Kupası’nda 4-1 kazandıkları Fransa maçıyla bozuldu.

Hope Solo, Yok Böyle Dans TV yarışma programının ABD versiyonu olan Dancing with the Stars’ın 13. sezonuna katıldı. Partneri Maksim Chmerkovskiy ve Solo, yarışmanın yarı finalinde elendi.